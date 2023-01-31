Мы вас не узнали
Забыли?

Введите корректные данные

Сервис временно недоступен. Повторите попытку позже

Регистрация прошла успешно! Теперь вы можете авторизоваться

Закрыть
Закрыть
Восстановление пароля

На этот адрес электронной почты придет письмо с ссылкой для сброса пароля

Закрыть
Закрыть
Придумайте новый пароль

Латинские буквы и цифры. Не менее 6 символов

Казахстан
Да
Выбрать другой
Расширенный подбор займа
Сбросить фильтр
Сумма
Срок (дни)
Форма выдачи
Обеспечение
Подтверждение дохода
Кредитная история
Регистрация
Только в этих МФО
Выбрано0
Закрыть
Сбросить фильтр

Онлайн займы в Казахстане

Получить займ под низкую ставку процента: поиск предложений физическим лицам и оформление онлайн-заявки на выгодных условиях

Сумма
Срок (дни)
Расширенный
подбор
Расширенный подбор
Photo
Tengo.kz (Тенго.кз)
Tengo.kz
Ставка
от 0.1%
Срок
до 90 дней
Сумма
от 10 000 ₸
до 145 000 ₸
Розыгрыш на 2 500 000 тенге
Tengo.kz (Тенго.кз)
191040034995
Qanat KZ
Qanat KZ
Ставка
от 1%
Срок
до 90 дней
Сумма
от 15 000 ₸
до 143 000 ₸
Qanat KZ
210540018826
Koke.kz
Koke.kz
Ставка
от 0.1%
Срок
до 30 дней
Сумма
от 15 000 ₸
до 145 000 ₸
Пригласи друга
Koke.kz
-
Turbomoney
Turbomoney
Ставка
от 0%
Срок
до 45 дней
Сумма
от 15 000 ₸
до 300 000 ₸
Turbomoney
200240014008
Найдено 18 займов . Обновлено 31-01-2023.
Банк
Ставка
Сумма
Срок
Горячее
Koke.kz
Koke.kz
ТОО «Creditum» БИН -
от0.1%
от 15 000₸ до 145 000₸
5 - 30 дней
Подать заявку
Пригласи друга
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 15 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 0.1%
Валюта Тенге
Срок займа от 5 до 30 дней
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 65 для женщин
от 18 до 65 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
Лучшее
Hava.kz
Hava.kz
TOO «МФО «Hava Finance» (Хава Финанс)» БИН 211140015760
от0%
от 20 000₸ до 170 000₸
10 - 30 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 20 000₸ - 170 000₸
Ставка по займу индивид.
Валюта Тенге
Срок займа от 10 до 30 дней
Сроки рассмотрения 1 день
Подтверждение дохода Требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 19 до 70 для женщин
от 19 до 70 для мужчин
Документы
Документы
  • удостоверение личности
Лучшее
Turbomoney
Turbomoney
ТОО «МФО аФинанс» БИН 200240014008
от0%
от 15 000₸ до 300 000₸
5 - 45 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 15 000₸ - 300 000₸
Ставка по займу индивид.
Валюта Тенге
Срок займа от 5 до 45 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 55 для женщин
от 21 до 55 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
Лучшее
Займер
Займер
Займер БИН 150640017779
от0.1%
от 1 000₸ до 145 000₸
7 - 30 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 1 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 0.1%
Валюта Тенге
Срок займа от 7 до 30 дней
Сроки рассмотрения 5 минут
Подтверждение дохода Требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Есть
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 75 для женщин
от 18 до 75 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
Лучшее
Tengo.kz (Тенго.кз)
Tengo.kz
ТОО «SOFI FINANCE» БИН 191040034995
от0.1%
от 10 000₸ до 145 000₸
1 - 90 дней
Подать заявку
Розыгрыш на 2 500 000 тенге
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 0.1%
Валюта Тенге
Срок займа от 1 до 90 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 75 для женщин
от 18 до 75 для мужчин
Документы
Документы
  • удостоверение личности
Лучшее
Qanat KZ
Qanat KZ
ТОО "МФО "Qanat finance" БИН 210540018826
от1%
от 15 000₸ до 143 000₸
1 - 90 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 15 000₸ - 143 000₸
Ставка по займу от 1%
Валюта Тенге
Срок займа от 1 до 90 дней
Сроки рассмотрения 1 день
Подтверждение дохода Требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 75 для женщин
от 21 до 75 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
GMoney
Gmoney
ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО» БИН 191140009869
от0%
от 20 000₸ до 145 000₸
1 - 45 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 20 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу индивид.
Валюта Тенге
Срок займа от 1 до 45 дней
Сроки рассмотрения 1 день
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 70 для женщин
от 18 до 70 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
Ccloan
Ccloan
Ccloan БИН 151040016751
от0.19%
от 10 000₸ до 200 000₸
3 - 36 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 200 000₸
Ставка по займу от 0.19%
Валюта Тенге
Срок займа от 3 до 36 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 55 для женщин
от 21 до 55 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
I-Credit.kz
I-Credit.kz
ТОО «МФО «I-Credit.kz» БИН 070440003902
от1%
от 10 000₸ до 145 000₸
15 - 30 дней
Подать заявку
Займи и стань счастливым заемщиком
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 1%
Валюта Тенге
Срок займа от 15 до 30 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Есть
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 68 для женщин
от 21 до 68 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
Zaymi.kz
Zaymi.kz
ТОО «МФО «I-Credit.kz» БИН 070440003902
от1%
от 10 000₸ до 145 000₸
15 - 30 дней
Подать заявку
0% на первые 7 дней
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 1%
Валюта Тенге
Срок займа от 15 до 30 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Есть
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 68 для женщин
от 21 до 68 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
CreditPlus
CreditPlus
ТОО «Kredit Seven Kazakhstan» БИН 200340016315
от1.5%
от 10 000₸ до 145 000₸
11 - 15 дней
Подать заявку
Подробнее
Подробнее
Подать заявку
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 1.5%
Валюта Тенге
Срок займа от 11 до 15 дней
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 19 до 65 для женщин
от 19 до 65 для мужчин
Документы
Документы
  • Удостоверение личности
© 2009-2023 ТОО «Топбанки.кз» БИН: 190440012490
Оцените наш сайт
Спасибо! Ваш голос учтён!
4 из 5 (103 голосов)
Выбор города
Весь казахстан Алматы Нур-Султан (Астана)
А Абай Акколь Аксай Аксу Аксуат Актау Актобе Алга Аральск Аркалык Атбасар Атырау Аягуз
Б Байконур Байсерке Балпык Балхаш Булаево
Г Глубокое
Д Державинск
Е Ерейментау Есик Есиль
Ж Жанаозен Жанатас Жаркент Жезказган Жетысай Житикара
З Зайсан Запорожье Зыряновск
К Казалинск Кандыагаш Капшагай Караганда Карагандинское Каражал Каратау Каркаралинск Каскелен Кентау Кокшетау Костанай Кульсары Курчатов Кызылорда
Л Ленгер Лисаковск Ломоносовское
М Макинск Мамлютка
Н Новая Шульба
П Павлодар Петропавловск Приозёрск
Р Риддер Рудный
С Сарань Сарыагаш Сарыозек Сатпаев Секисовка Семей Сергеевка Серебрянск Степногорск Степняк
Т Тайынша Талгар Талдыкорган Тараз Текели Темиртау Туркестан
У Унгуртас Уральск Усть-Каменогорск Уштобе
Ф Форт-Шевченко
Х Хромтау
Ш Шалкар Шар Шахтинск Шемонаиха Шу Шымкент
Щ Щучинск
Э Экибастуз Эмба
Закрыть