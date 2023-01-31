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Онлайн займы в Казахстане
Получить займ под низкую ставку процента: поиск предложений физическим лицам и оформление онлайн-заявки на выгодных условиях
Найдено 18 займов . Обновлено 31-01-2023.
Банк
Ставка
Сумма
Срок
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Koke.kz
ТОО «Creditum» БИН -
от0.1%
от 15 000₸ до 145 000₸
5 - 30 дней
Условия
Условия
Сумма займа 15 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 0.1%
Валюта Тенге
Срок займа от 5 до 30 дней
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 65 для женщин
от 18 до 65 для мужчин
от 18 до 65 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
Лучшее
Hava.kz
TOO «МФО «Hava Finance» (Хава Финанс)» БИН 211140015760
от0%
от 20 000₸ до 170 000₸
10 - 30 дней
Условия
Условия
Сумма займа 20 000₸ - 170 000₸
Ставка по займу индивид.
Валюта Тенге
Срок займа от 10 до 30 дней
Сроки рассмотрения 1 день
Подтверждение дохода Требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 19 до 70 для женщин
от 19 до 70 для мужчин
от 19 до 70 для мужчин
Документы
Документы
- удостоверение личности
Лучшее
Turbomoney
ТОО «МФО аФинанс» БИН 200240014008
от0%
от 15 000₸ до 300 000₸
5 - 45 дней
Условия
Условия
Сумма займа 15 000₸ - 300 000₸
Ставка по займу индивид.
Валюта Тенге
Срок займа от 5 до 45 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 55 для женщин
от 21 до 55 для мужчин
от 21 до 55 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
Лучшее
Займер
Займер БИН 150640017779
от0.1%
от 1 000₸ до 145 000₸
7 - 30 дней
Условия
Условия
Сумма займа 1 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 0.1%
Валюта Тенге
Срок займа от 7 до 30 дней
Сроки рассмотрения 5 минут
Подтверждение дохода Требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Есть
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 75 для женщин
от 18 до 75 для мужчин
от 18 до 75 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
Лучшее
Tengo.kz
ТОО «SOFI FINANCE» БИН 191040034995
от0.1%
от 10 000₸ до 145 000₸
1 - 90 дней
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 0.1%
Валюта Тенге
Срок займа от 1 до 90 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 75 для женщин
от 18 до 75 для мужчин
от 18 до 75 для мужчин
Документы
Документы
- удостоверение личности
Лучшее
Qanat KZ
ТОО "МФО "Qanat finance" БИН 210540018826
от1%
от 15 000₸ до 143 000₸
1 - 90 дней
Условия
Условия
Сумма займа 15 000₸ - 143 000₸
Ставка по займу от 1%
Валюта Тенге
Срок займа от 1 до 90 дней
Сроки рассмотрения 1 день
Подтверждение дохода Требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 75 для женщин
от 21 до 75 для мужчин
от 21 до 75 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
Gmoney
ТОО «МФО «ЮНИКРЕДО» БИН 191140009869
от0%
от 20 000₸ до 145 000₸
1 - 45 дней
Условия
Условия
Сумма займа 20 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу индивид.
Валюта Тенге
Срок займа от 1 до 45 дней
Сроки рассмотрения 1 день
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 18 до 70 для женщин
от 18 до 70 для мужчин
от 18 до 70 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
Ccloan
Ccloan БИН 151040016751
от0.19%
от 10 000₸ до 200 000₸
3 - 36 дней
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 200 000₸
Ставка по займу от 0.19%
Валюта Тенге
Срок займа от 3 до 36 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 55 для женщин
от 21 до 55 для мужчин
от 21 до 55 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
I-Credit.kz
ТОО «МФО «I-Credit.kz» БИН 070440003902
от1%
от 10 000₸ до 145 000₸
15 - 30 дней
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 1%
Валюта Тенге
Срок займа от 15 до 30 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Есть
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 68 для женщин
от 21 до 68 для мужчин
от 21 до 68 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
Zaymi.kz
ТОО «МФО «I-Credit.kz» БИН 070440003902
от1%
от 10 000₸ до 145 000₸
15 - 30 дней
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 1%
Валюта Тенге
Срок займа от 15 до 30 дней
Сроки рассмотрения 10 минут
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Есть
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 21 до 68 для женщин
от 21 до 68 для мужчин
от 21 до 68 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
CreditPlus
ТОО «Kredit Seven Kazakhstan» БИН 200340016315
от1.5%
от 10 000₸ до 145 000₸
11 - 15 дней
Условия
Условия
Сумма займа 10 000₸ - 145 000₸
Ставка по займу от 1.5%
Валюта Тенге
Срок займа от 11 до 15 дней
Подтверждение дохода Не требуется
Обеспечение Без залога и поручительства
Досрочное погашение Есть
Штрафы Нет
Требования
Требования
Общий стаж Не имеет значения
Стаж на последнем месте работы Не имеет значения
Возраст от 19 до 65 для женщин
от 19 до 65 для мужчин
от 19 до 65 для мужчин
Документы
Документы
- Удостоверение личности
до 145 000 ₸
до 143 000 ₸
до 145 000 ₸
до 300 000 ₸